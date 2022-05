Quanto vale vincere Coppa Italia? E’ tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Questa sera, mercoledì 11 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, sarà assegnato un altro trofeo dopo la Supercoppa italiana di questo inverno, che aveva visto protagoniste sempre le squadre guidate rispettivamente da Massimiliano Allegri e da Simone Inzaghi.

La Juventus si presenta all’appuntamento dopo aver superato Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina nella fase a eliminazione diretta. Più proibitivo – almeno sulla carta – il percorso dell’Inter, che dopo aver rischiato di essere eliminata dall’Empoli ha avuto la meglio sulla Roma di Josè Mourinho e sui rivali cittadini del Milan in semifinale.

Quanto vale vincere Coppa Italia – Le cifre

Ora è il turno dell’ultimo atto, che porterà alla conquista del trofeo ma sarà importante anche sul fronte economico, per dare una piccola spinta ai ricavi di questa stagione. Quanto vale esattamente vincere la Coppa Italia? Ogni competizione porta con sé un aspetto economico e la coppa nazionale non fa eccezione. Per l’edizione 2021/22, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il club vincitore porterà a casa oltre 7 milioni di euro.

Juventus e Inter, da parte loro, possono già contare già su poco meno di 3 milioni di euro a testa per essere arrivate all’ultimo atto della competizione. A questa somma andrà aggiunta poi quella di 4,5 milioni di euro per chi solleverà il trofeo, mentre l’altra finalista incasserà circa 2 milioni di euro, per un totale di 5 milioni considerando il percorso completo nella manifestazione.

Si tratta di cifre superiori rispetto a quelle della stagione 2020/21, principalmente grazie al nuovo contratto siglato con Mediaset per i diritti televisivi del torneo e della Supercoppa italiana. L’accordo triennale, valido fino al 2024, è stato raggiunto sulla base di poco più di 48 milioni di euro a stagione. Si tratta del 27% in più rispetto al ciclo precedente e addirittura del doppio rispetto al 2015-2018.

Quanto vale vincere Coppa Italia – Botteghino e Supercoppa

Le cifre in questione saranno poi arrotondate dall’incasso dei biglietti per la finale allo Stadio Olimpico, che i due club si divideranno equamente: 45% a testa dei ricavi complessivi, per una cifra che supererà i 2 milioni ciascuna. In questo caso l’affare è stato qualificarsi, a prescindere dall’esito.

Il risultato torna poi a contare considerando anche i premi per la partecipazione alla prossima edizione della Supercoppa italiana, a cui dà diritto la vittoria della coppa Italia. L’ultima erano stati 1,2 milioni per chi ha perso e 1,8 milioni per chi ha vinto, cifre che potrebbero tuttavia essere superiori dato che la prossima finale si disputerà nuovamente in Arabia Saudita.