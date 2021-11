Contro il Napoli è stato decisivo con una rete e tanto lavoro ma il futuro di Ivan Perisic sembra lontano da Milano.Il giocatore croato, infatti, ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con l’Inter, dopo 6 stagioni in nerazzurro. L’esterno sembra destinato a tornare in Germania, a meno che non spunti un’occasione in Inghilterra.

Marotta e Ausilio, consapevoli della volontà del giocatore, sono tornati in pressing sul serbo Kostic dell’Eintracht. Diversa, invece, la situazione di Brozovic con il quale la dirigenza nerazzurra ha iniziato a parlare per trovare un accordo. Marotta si è detto fiducioso a riguardo.