PSG, Tuchel lancia l’allarme Icardi: il riscatto dall’Inter ora è in dubbio

“​Sì, sono un po’ preoccupato quando gli attaccanti non segnano, quando c’è la possibilità di farlo”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in Ligue1 contro il Lione, Thomas Tuchel fa suonare un campanello d’allarme sul momento di ​Mauro Icardi: “Le difficoltà arrivano. Ora sta pensando troppo e i portieri respingono le sue conclusioni. Prima non pensava, c’era fortuna – ricorda il tecnico del Paris Saint-Germain -. Forse questo gol contro il Nantes può ridargli fiducia. Spero che possa ritrovare il giusto ritmo e che tutto possa essere più facile. Edi (Cavani, ndr) rimane importante, sta guadagnando condizione e questo è un bene per noi”.

Un messaggio da leggere anche in ottica Inter, stando a quanto scrive la redazione di Calciomercato.com. Il Psg inizia a ragionare in merito al futuro: il contratto di Maurito, infatti, parla chiaro: per giugno i francesi vantano un diritto di riscatto fissato 70 milioni di euro da versare nelle casse del club nerazzurro. Riscatto che ad oggi, però, specie dopo le recenti parole di Tuchel, appare tutt’altro che certo. Per meritarsi la conferma, Icardi ha bisogno di ritrovare con continuità la via del gol.