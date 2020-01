Psg pronto a riscattare Icardi per poi girarlo alla Juve in cambio di soldi e giocatori

La Juventus è pronta a sferrare un assalto in grante stile a Mauro Icardi. L’attaccante argentino nonostante la trattativa sfumata lo scorso agosto resta un obiettivo primario per gli uomini di mercato bianconeri, pronti a riprovarci la prossima estate. Il ds della Vecchia Signora Fabio Paratici sta preparando in questi giorni il terreno con il Paris Saint Germain e con la moglie agente Wanda Nara per il possibile affondo a giugno.

Il club francese sarebbe pronto a riscattare il bomber versando all’Inter i 70 milioni di euro necessari, per poi girarlo alla Juventus, in cambio di soldi e giocatori da tempo nel mirino dei campioni di Francia. Lo riporta calciomercato.it. Nel maxi scambio estivo potrebbero essere coinvolti Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi, tutti profili graditi a Leonardo e alla dirigenza del Psg e in grado di abbassare il prezzo del cartellino di Icardi, che sarà probabilmente più alto della cifra che servirà a Leonardo per riscattarlo dall’Inter.

Da tempo Wanda Nara ripete che il sogno del marito resta quello di tornare in Italia per giocare nella Juventus, soddisfando ambizioni personali e allo stesso tempo bisogni familiari.