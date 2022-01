Sono giorni caldi in casa Inter. Dopo aver definito la cessione di Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria e aver avviato i colloqui con l’Atalanta per Robin Gosens, la società nerazzurra sta cercando di chiudere anche per Felipe Caicedo: l’attaccante è in uscita dal Genoa ed già stato allenato da Simone Inzaghi durante la sua avventura alla Lazio. Il profilo ideale per sostituire momentaneamente l’infortunato Joaquin Correa. Attenzione, però: le mosse dell’Inter non si limitano soltanto al presente. L’obiettivo del club è quello di intavolare alcune trattative in vista della prossima stagione, battendo così sul tempo la concorrenza.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sono tre i calciatori nel mirino dei campioni d’Italia per giugno. Il primo è Davide Frattesi del Sassuolo, che potrebbe vestire la maglia nerazzurra insieme al compagno di squadra Gianluca Scamacca. I rapporti con i neroverdi sono ottimi e l’Inter punta a trovare un accordo con largo anticipo. E poi c’è Gleison Bremer, che il Torino valuta intorno ai 22 milioni di euro. Il brasiliano ha dato prova di grande maturità in questi mesi ed è pronto al salto di qualità in una big.