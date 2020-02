Preview Lazio-Inter – Conte punta su Vecino, Eriksen fuori

Sfida attesissima quella di stasera all’Olimpico tra Lazio e Inter. Antonio Conte, in conferenza stampa, l’ha definita la partita “tra outsider”, considerando ancora la Juventus grande favorita per vincere lo scudetto. Ma biancocelesti e nerazzurri sono lì e non vogliono lasciare nulla di intentato. Il confronto di oggi potrebbe dare qualche certezza in più.

QUI LAZIO – Inzaghi ha fuori soltanto Lulic, e così a sinistra fiducia a Jony. Per il resto, nessun problema di formazione e soltanto l’imbarazzo della scelta. Tre i ballottaggi: Patric o Luiz Felipe in difesa, Marusic o Lazzari a destra e Correa o Caicedo in attacco. Per il resto, idee chiarissime per un 3-5-2 ampiamente rodato che ha in Immobile la punta di diamante.

QUI INTER – Ben diversa la situazione per Conte che deve rinunciare a pedine fondamentali come Handanovic e Sensi, senza contare i forfait di Gagliardini ed Esposito. Rispetto al derby vinto 4-2, in attacco torna Lautaro che ha scontato i due turni di squalifica: il Toro farà coppia con Lukaku. Vecino, dopo il riposo in Coppa Italia, tornerà in mediana per costituire con Barella e Brozovic la cerniera centrale. Sugli esterni, riecco Candreva e Young. Infine, in difesa, con Skriniar e De Vrij, è lotta a tre: Bastoni, Godin e D’Ambrosio si contendono una maglia. Partirà ancora dalla panchina Eriksen, carta da giocare a gara in corso. In porta, ovviamente, Padelli.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Panchina: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, Lukaku, Cataldi, Parolo, Anderson, Correa, Adekanye.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lulic.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Handanovic, Berni, Stankovic, Ranocchia, Bastoni, D’Ambrosio, Biraghi, Agoume, Borja Valero, Eriksen, Moses, Sanchez.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Esposito, Asamoah.

ARBITRO: Rocchi.

Assistenti: Alassio e Costanzo.

Quarto uomo: Pasqua.

Var: Mazzoleni (Vivenzi).