Il voto in pagella è una sonora bocciatura: 4,5 della Gazzetta dello Sport all’arbitro di Fiorentina-Inter, Michael Fabbri. Tante decisioni errate, soprattutto nel primo tempo, e tutte in senso avverso ai nerazzurri. Come sottolinea la rosea, grave il non aver visto la spinta di Nico Gonzalez sulla schiena di Skriniar nell’azione che porta al vantaggio viola: “Nella circostanza c’è anche la corresponsabilità del Var Maresca che attraverso un silent check conferma la decisione del direttore di gara e non lo chiama alla review”. Poco prima, peraltro, protagonisti sempre Skriniar e Gonzalez, con un giallo eccessivo per lo slovacco che in tackle tocca il pallone e solo dopo impatta con l’avversario. Ancora: al 37’ Fabbri non si accorge di un netto fallo di mano di Biraghi che, saltato da Lautaro, tocca il pallone con un chiaro movimento verso lo stesso.

“L’azione fallosa avviene al limite dell’area, quindi fuori dalla giurisdizione del Var: se fosse avvenuto all’interno dei sedici metri l’intervento sarebbe stato passibile di review”. Non c’è offside di Darmian sull’1-1, mentre nel finale arriva il doppio giallo per Gonzalez: “L’argentino chiede l’ammonizione e protesta in modo plateale, ricevendo lui il giallo. A quel punto perde la testa e prosegue nella protesta applaudendo più volte il direttore di gara che inevitabilmente gli mostra il rosso”. Ok anche il 3-1 di Perisic.