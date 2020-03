Pres Getafe: “Disposti a perdere a tavolino, non vogliamo andare a Milano”

Inter-Getafe di giovedì sera è sempre più in dubbio. Secondo As, la Uefa ha dato l’ok per la partita garantendo un permesso agli spagnoli per viaggiare; l’assocalciatori insieme all’organizzazione calciatori spagnola ha, però, emanato un comunicato congiunto dove chiede l’annullamento della gara.

A conferma di ciò, il presidente del Getafe ha detto che la squadra non partirà: “Se non cambieranno, e di molto, le condizioni, il Getafe non viaggerà in Italia. Abbiamo chiesto alla Uefa che si trovi una sede alternativa a quella di Milano. Non vogliamo andare nell’epicentro del coronavirus, non c’è alcuna necessità di farlo. Abbiamo chiesto aiuto anche alla Federcalcio spagnola affinché esiga una sospensione. Se dovremo perdere la partita a tavolino, la perderemo. Io non mi prenderò alcun tipo di rischio. Siamo molto emozionati per questa partita ma se dovrà andare così, che sia”.