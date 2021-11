Sta prendendo piede in maniera trasversale negli ambienti politici milanesi la richiesta di un referendum per la demolizione di San Siro. Lo ha proposto Ignazio La Russa, dalle pagine di Libero, ma (come spiega il Corriere della Sera) è un’idea che segue anche Milano in Comune, da cui è partita la richiesta di unire tutti quelli che vogliono tenere in piedi l’attuale stadio dando vita a un comitato promotore per il referendum.

Servirebbero mille firme per mettere la questione al vaglio del Comune, se viene riconosciuta l’ammissibilità ne servono 15mila. Qualche prima adesione c’è già stata, ma c’è anche chi come Filippo Barberis del Pd è contrario: “Abbiamo lavorato sodo due anni, abbiamo chiesto e ottenuto riduzioni di volumetrie. Adesso è ora che la politica si prenda le sue responsabilità”. C’è poi un’ultima incognita: la Regione Lombardia dovrà infatti indire la Conferenza dei servizi per gli spazi commerciali attorno allo stadio. Potrebbe anche prendere in mano il dossier del nuovo San Siro.