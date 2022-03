Piccolo allarme in casa Inter per gli infortuni di De Vrij e, soprattutto, Brozovic. Per entrambi affaticamento al polpaccio: sinistro per il difensore, destro per il centrocampista. Sul croato, la Gazzetta dello Sport spiega: “Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma è chiaro che qualsiasi smorfia di Brozo porta il mondo Inter a trattenere il fiato per l’angoscia. Inzaghi incrocia le dita e spera già oggi di ricevere buone notizie. Domenica c’è la delicata trasferta in casa del Torino, l’Inter non può permettersi di perdere altri punti”.

Sull’olandese: “Anche per lui saranno importanti le prossime 36/48 ore per capire l’entità del problema, ma se non altro in quella posizione l’Inter sembra più attrezzata per sopperire a una eventuale assenza. Ovvio che Inzaghi spera di averli entrambi per domenica”, si legge.