L’Inter sta per cambiare proprietà? Secondo Maurizio Pistocchi, il futuro prossimo è già piuttosto delineato con l’addio di Suning al club nerazzurro. La crisi del colosso di Zhang, ormai conclamata in Cina, porterà a breve alla cessione del club. Con il fondo Pif tra i candidati.

“L’idea che ho io è che Zhang non possa più tenere l’Inter. Per motivi economici ma anche politici. E che ci sia una trattativa in piedi e realistica con Pif, con il fondo dell’Arabia Saudita. E’ una trattativa di cui mi parlano spesso in ambienti milanesi e persone di diversa estrazione. Quindi si arriva da più fonti…un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza ma tre indizi sono una prova. E quindi tre indizi sono una prova. Non ci sono tante alternative anche perché, se non dovesse acquistarlo il fondo Pif, l’Inter diventerebbe di proprietà di Oaktree. Suning non può rimborsare i 275 milioni di euro di prestito. Questo al di là dei discorsi che fa Steven Zhang. La congiuntura in cui si è trovata Suning fa sì che la cessione dell’Inter sia ipotesi molto probabile. E il fondo Pif potrebbe anche intervenire nella questione San Siro”, ha spiegato Pistocchi in un’intervista a Passione Inter.