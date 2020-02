Pistocchi: “Boggi spaventa il calcio italiano, nel 2007 mi raccontò come…”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, è tornato a parlare delle dichiarazioni di Boggi, ex arbitro. Il giornalista sportivo ha ricordato il suo incontro con Robert: “Boggi, ex-arbitro internazionale, attacca la gestione Nicchi e spaventa il Calcio italiano ( lo incontrai a Linate nel 2007, mi raccontò come funzionava il Sistema). Boggi potrebbe raccontare molte cose. E se vuole bene al calcio dovrebbe farlo“.

E a chi gli proponeva di scrivere un libro sul tema, Pistocchi ha risposto in maniera affermativa: “Lo sto scrivendo”.

“Io mi preoccupo dei giovani, che sono vittime di un sistema che, a differenza di quando ero giovane io, porta in serieA arbitri che non sarebbero neanche da serie C. Per questo gli arbitri sono vittime, e se non cambiano i vertici arbitrali ci sarà un’altra Calciopoli” R.A.Boggi pic.twitter.com/FtllcaqjvW

