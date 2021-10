Non solo il Newcastle. Pif vuole approdare anche in Serie A, in particolare vuole mettere le mani sull’Inter. Dalle colonne del quotidiano Libero arrivano voci non nuove sull’interesse del Public Investment Fund e sul suo interesse per il club nerazzurro.

Stando a quanto scrive il quotidiano, in ambienti finanziari, c’è chi parlerebbe di un accordo già trovato. Suning sarebbe pronta a cedere la società nerazzurra al fondo sovrano dell’Arabia Saudita per una cifra intorno al miliardo di euro. “Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, oltre ad assistere al Meazza alla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Real Madrid in Champions League (0-1, il 15 settembre)”, si legge.

“I contatti con la famiglia Zhang sarebbero partiti lo scorso anno, ma se allora i cinesi non si lasciarono allettare dall’offerta in petrodollari, ora i tempi sono cambiati e non sarebbe così peregrina l’idea che l’attuale patron dell’Inter, parecchio indebitato, possa scendere a patti. Salman avrebbe messo sul piatto un miliardo di euro che fa gola a Steven Zhang, presidente dell’Inter e della Suning International. L’ideale peri sauditi sarebbe riuscire a portare a casa in un colpo solo oltre al club anche uno stadio di proprietà e i terreni bonificati attorno all’impianto”, spiegano su Libero.

Trattativa avviata da tempo

I Sauditi e Suning avrebbero trattato diversi mesi e l’accelerata sarebbe arrivata nelle ultime settimane. La proprietà cinese era in cerca di investitori che acquistassero l’Inter in seguito alla crisi post-covid. La cessione del club era rallentata in primavera perché c’era la prospettiva di entrare nella Superlega. Il torneo pensato da Real Madrid, Juve e Barcellona avrebbe garantito un’impennata dei ricavi. Ma il progetto è momentaneamente naufragato in un nulla di fatto e quindi la proprietà cinese è tornata a pensare alla cessione.

Calcio e non solo

“Una notizia di questo genere – spiega il quotidiano Libero – se confermata rappresenterebbe un affare per i tifosi dell’Inter considerato che Pif ha un fatturato di 500miliardi di dollari nel 2020. Il fondo è presieduto dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman Al Saud. Basta pensare che il fondo del Qatar (Qatar Investment Authority), proprietario del Paris Saint-Germain, ha un fatturato inferiore di oltre 100 miliardi. Tra l’altro, l’approdo nel calcio da parte dei sauditi – che hanno già acquisito l’80% del Newcastle pagando 353 milioni di euro – potrebbe aprire una nuova pagina nella rivalità tra i due fondi. L’acquisizione dell’Inter, poi, farebbe parte di un piano più ampio dei facoltosi arabi. La volontà di Pif, infatti, sarebbe quella di ripulire la propria immagine nel mondo, grazie ad una serie di investimenti tra Europa ed America. Il progetto prevede la creazione di un network nel mondo del calcio con l’acquisizione, oltre che di Newcastle in Inghilterra ed Inter in Italia, del Marsiglia in

Francia e di un altro club in Brasile. Il tutto segue l’acquisto, nelle ultime settimane, di quote di minoranza della casa modenese di hypercar Pagani (si parla del 30%)”.

In Italia il PIF è interessato anche ad investire sui grattacieli milanesi. E sono interessati anche alla questione stadio: nella valutazione di un mln rientrerebbe proprio la costruzione del nuovo impianto.