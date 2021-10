Il fondo sovrano saudita PIF sarebbero davvero vicino a chiudere l’accordo con Suning per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza dell’Inter. Lo sostiene il giornalista Enzo Bucchioni che, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, parla di conferme in merito alla trattativa per la cessione del club nerazzurro:

“Dopo aver comprato il Newcastle lo sceicco Bin Salman sarà ancora interessato all’Inter? La risposta a questa la domanda è arrivata nelle ultime ore. Il fondo Pif non avrebbe affatto abbandonato l’idea di acquisire l’Inter. Anzi sono state confermate le indiscrezioni su un accordo in dirittura d’arrivo. L’obiettivo resta quello di chiudere entro la fine dell’anno”.

“Ci sono studi specializzati, ovviamente, che stanno studiando nel dettaglio i conti dell’Inter e mettono a fuoco i passaggi dell’eventuale cessione. Secondo le indiscrezioni rimbalzate anche da soggetti del mondo finanziario, l’accordo raggiunto sarebbe molto vicino alla cifra inizialmente chiesta dagli Zhang, attorno al miliardo di euro. Si aspettano soltanto conferme o smentite. Ma se queste indiscrezioni non avessero una base le smentite ufficiali sarebbero già arrivate”.