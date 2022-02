Quando ormai il matrimonio pareva agli sgoccioli, si riaccende la passione tra l’Inter e Ivan Perisic. E così le parti hanno ripreso a dialogare per cercare un accordo per il rinnovo del croato in scadenza in questo giugno. L’ultimo vertice – secondo la Gazzetta dello Sport – c’era stato a novembre e l’aria era quello dell’addio cordiale, invece ecco l’inversione a u nell’ultima settimana. “Se Perisic si mette ad ascoltare cosa ha da dire il club nerazzurro, vuol dire che nel frattempo non ha trovato una squadra in grado di accontentare la sua doppia richiesta, ovvero uno stipendio alto e un livello di competitività elevato – spiega la rosea -. In teoria, un punto a favore per l’Inter. Che d’altro canto, ha voluto incontrare il croato proprio nei giorni immediatamente successivi all’acquisto di Gosens, di fatto l’erede designato per la fascia sinistra. E questo passaggio è molto più che simbolico”. Il club ha voluto dimostrare al croato che l’arrivo del tedesco non sarebbe stato propedeutico a una sua partenza.

Nell’ultimo summit non si entrati nel dettaglio, ma l’Inter ha apprezzato la disponibilità di Perisic di approfondire i discorsi. In poche parole: clima disteso e primo tassello che può seriamente portare a un rinnovo. L’esterno croato intende vedersi riconosciuto legittimamente il rendimento in campo, ma i nerazzurri non possono superare un certo limite. Serve trovare un punto d’incontro. “Possibile immaginare un punto di caduta di tutto il discorso, con la proposta nerazzurra che sarà intorno ai 4 milioni netti bonus esclusi, per altre due stagioni, dunque fino al giugno 2024”, suggerisce la rosea.