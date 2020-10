L’Inter aspetta buone notizie dai tamponi. I nerazzurri sono in attesa dell’esito dei test sui giocatori rientrati dalle Nazionali. Tutti, tranne Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, è ancora in quarantena nel suo paese, dopo essere risultato positivo nel ritiro della sua Nazionale.

L’ex doriano, infatti, “aspetta il via libera dalle autorità slovacche per rientrare. Non può fare come Ronaldo a causa delle leggi diverse tra Slovacchia e Portogallo. Non arriverà prima di martedì”, segnala il Corriere dello Sport.

Ovviamente, Skriniar salterà sia il derby sia l’esordio in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. La speranza di Conte è di riavere almeno Bastoni, Nainggolan e Gagliardini. Per il difensore azzurro, l’esito di oggi darà una risposta definitiva anche sulla sua eventuale presenza per il derby di domani.