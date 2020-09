Per Tonali pronto un quinquennale da 2,5 milioni

Ultimo chilometro per Sandro Tonali all’Inter. Il regista lodigiano ha scelto da settimane i nerazzurri trovando un’intesa di massima per un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione (a salire negli anni) più bonus come vi abbiamo raccontato due mesi fa (LEGGI QUI). Marotta e Ausilio da giorni hanno intesa di massima con il Brescia per operazione da 35 milioni in prestito oneroso (10 milioni) con obbligo di riscatto a 25.

Cellino ha provato in extremis a rilanciare, aprendo una possibile asta con Milan e Juve e sondando club stranieri, ma Tonali e il suo agente Beppe Bozzo hanno deciso di mantenere fede agli impegni presi con l’Inter. Ci siamo. Il futuro del classe 2000 più luminoso del nostro calcio sarà a tinte nerazzurre.