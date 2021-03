Conte ritrova Hakimi, squalificato con il Genoa, e lo rimette subito in campo al posto di Darmian, che l’ha sostituito come meglio non si potrebbe. Con il ritorno del marocchino sulla fascia destra, si ricostituisce quindi l’undici base che ormai si è imposto nell’ultima parte di stagione. Davanti ad Handanovic, difesa totalmente confermata con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, detto di Hakimi, Perisic a sinistra e in mezzo la cerniera Barella-Brozovic-Eriksen. In attacco, spazio all’accoppiata Lukaku-Lautaro. In panchina scalpita il duo cileno Vidal-Sanchez, con il Niño Maravilla in particolare a insidiare il Toro: potrebbe essere Alexis l’unica sorpresa. E si dovrebbe rivedere tra i convocati anche Sensi, che ha smaltito l’ultimo fastidio muscolare.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Radu, Ranocchia, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez, Pinamonti.

Allenatore: Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.