Ospite di Sportitalia per analizzare il derby di Milano, vinto 3-0 dall’Inter, Ernesto Paolillo, ex dirigente nerazzurro, si esprime così sul valore di Zlatan Ibrahimovic, non mancando di ricordare che anche grazie alla sua cessione la squadra di José Mourinho conquistò il Triplete nel 2010: “Se mi chiedete di Ibra, non posso non dire che sia un grandissimo giocatore e atleta.

Però, se mi chiedete come mai abbiamo vinto tutto, io vi dico perché lo abbiamo scambiato con Eto’o”.