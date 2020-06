Paolillo: «Inter con la Primavera a Napoli? Io non schiererei la squadra»

Fonti non ufficiali hanno paventato, negli scorsi giorni, la possibilità che l’Inter schieri la Primavera contro il Napoli in Coppa Italia. Il motivo? Un segno di protesta per le troppe gare ravvicinate. Sull’argomento è intervenuto Ernesto Paolillo, ex ad dell’Inter, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

PAOLILLO – «La partita contro il Napoli? Non schiererei la Primavera, sarebbe offensivo. Non schiererei la squadra, punto e basta, il che avrebbe un senso completamente diverso. Il calcio italiano per riformarsi avrebbe bisogno di uno shock»