Sampdoria-Inter delle 12,30 di domenica sarà diretta da Daniele Orsato. Il direttore di gara della sezione di Schio manca come arbitro centrale in una partita dei nerazzurri dal 28 aprile 2018, derby d’Italia con la Juventus passato alla storia. Una partita ricca di polemiche: nel primo tempo il direttore di gara espelle Matias Vecino (giallo trasformato in rosso dal VAR) e nella ripresa grazia Miralem Pjanic, già ammonito, dopo un fallo su Rafinha.

Un errore che sarà poi ammesso successivamente dallo stesso Orsato.