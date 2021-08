Ora è ufficiale: Correa è un nuovo giocatore dell’Inter

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: l’Inter piazza un importante colpo di mercato assicurandosi Joaquin Correa.

A confermare il buon esito dell’operazione è stata la Lazio che, attraverso un comunicato ufficiale, ha svelato anche quelle che sono le basi sulle quali la trattativa è stata chiusa.

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità.

F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità”.

Prestito dunque con un riscatto che può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, il tutto per un’operazione potenzialmente da 31 milioni di euro.

Correa, classe 1994, è un giocatore che Simone Inzaghi conosce ovviamente già benissimo, visto che lo ha allenato nel corso delle scorse tre stagioni alla Lazio.

Va a rafforzare un attacco che, dopo la cessioni di Lukaku e Pinamonti, ha registrato gli ingressi di Correa appunto, oltre che di Edin Dzeko.