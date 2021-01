Oggi cda straordinario con Zhang, si parlerà di stipendi e…

Cessione del club da parte di Suning, ma non solo. Nel menù del Cda straordinario in programma oggi si parlerà anche del pagamento degli stipendi, un tema di primaria importanza in casa Inter. “Dopo aver ottenuto il rinvio delle mensilità di luglio e agosto, a giocatori e staff tecnico verrà proposto di fare lo stesso anche per quelle di novembre e dicembre – riferisce il Corriere dello Sport -. Al vaglio pure un piano di spalmatura. Non è da escludere, peraltro, che a fine giornata venga diffuso un comunicato.

Ad ogni modo, Steven Zhang sarà collegato in videoconferenza. Il futuro della società, dal punto di vista azionario, non è all’ordine del giorno, tuttavia, pur essendo competenza esclusiva della proprietà, è possibile che il presidente voglia dare qualche chiarimento o aggiornamento sulla situazione”.