Anche Beppe Marotta l’ha confermato a Sky Sport ieri sera: le difficoltà ci sono ma saranno superate. E la via scelta da Suning per proseguire alla guida dell’Inter è quella di puntare ad un finanziamento che immetta nel club una somma che permetta di saldare tutte le pendenze arretrate. Ma per quale motivo l’affare non è ancora concluso? Il Corriere dello Sport dà una spiegazione: “Ancora non si è concretizzato, tanto che sono ancora in corsa sia Bain Capital sia Oaktree.

Il piano di quest’ultimi, però, non si limiterebbe appunto al prestito, ma punterebbe, attraverso una serie di passaggi, al controllo del club. Ed è forse proprio questo il motivo per cui la trattativa si starebbe protraendo”.