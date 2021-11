Ancora problemi in vista della possibile costruzione del nuovo stadio di Milano. Milan e Inter stanno provando a trovare l’accordo con il Comune ma secondo quanto riferito da La Repubblica, cresce il fronte del no e prende forma l’idea di un referendum.

Ecco le parole dell’architetto Emilio Battisti, ex docente di Progettazione architettonica e urbana del Politecnico, uno dei principali sostenitore della ristrutturazione dell’impianto milanese: “Il referendum è lo strumento giusto” commenta l’architetto Emilio Battisti, ex docente di Progettazione architettonica e urbana del Politecnico, uno dei principali sostenitore della ristrutturazione. Ora resta da capire come formulare un quesito referendario che sia orientato a far esprimere i cittadini rispetto alla tutela di un patrimonio architettonico, sportivo e culturale come il Meazza.

Gabriele Mariani, candidato sindaco alle ultime amministrative per le liste Milano in comune e Civica ambientalista, ha aggiunto: “Noi lanciamo l’appello per il referendum ma vogliamo che tutti i passaggi vengano portati avanti in maniera trasversale da chiunque voglia aderire”. Sarà necessaria la raccolta di 1000 firme per sottoporre il quesito ai garanti, e altre 15mila per indire la consultazione. Vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni. Milan e Inter in allerta.