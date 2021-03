Lo sponsor Pirelli è legato indissolubilmente alle varie maglie nerazzurre. La partnership, nata negli anni ’90, ha accompagnato i trionfi e le disfatte dell’Inter per 25 anni. Un legame poetico e romantico, per una società milanese che ha voluto per anni come sponsor un’azienda milanese. Le magliette hanno cambiato logo e colore nel corso del tempo, ma la scritta Pirelli è rimasta sempre lì a giganteggiare sul petto dei giocatori.

La notizia ora fa sorridere. Perchè, secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun, Stripchat, sito web e social network internazionale per adulti che offre spettacoli gratuiti in streaming via webcam, che spesso includono nudità e attività sessuale, avrebbe pronta una proposta da 20 milioni di sterline a stagione per sostituire lo storico sponsor Pirelli. Difficile che questa opzione possa divenire realtà, non tanto per una questione di costi, ma per un discorso d’immagine.