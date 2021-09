Nuovo allarme legato ai sudamericani in casa Inter (e non solo). A ottobre ci sarà la seconda sosta per le Nazionali e saranno nuovamente ‘dolori’ per i tanti club che lasceranno partire i giocatori verso i rispettivi Paesi.

Particolare apprensione, ancora una volta, per i sudamericani. La CONMEBOL ha reso note date e orari delle prossime partite di qualificazione al Mondiale in Qatar. C’è un nuovo problema con gli orari per l’ultima gara.

L’ultima tornata di gare è in programma nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre. Ci saranno tanti giocatori dell’Inter, se convocati. Si tratta degli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa (Argentina-Perù), dei cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal (Cile-Venezuela) e dell’uruguaiano Matias Vecino (Brasile-Uruguay). Un nuovo problema per Simone Inzaghi che di fatto poche ore dopo, praticamente il 16 ottobre alle ore 18, dovrà sfidare il suo passato. E’ in programma infatti la gara tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico. Una sfida delicata per il tecnico ma anche per l’Inter. E i nerazzurri potrebbero essere costretti a rinunciare ad alcuni dei loro uomini più importanti, almeno dal 1′ minuto.