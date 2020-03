Nuovo nome in caso di addio di Lautaro Martinez

C’è un nome nuovo per l’attacco dell’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona nella prossima estate di mercato. Secondo quanto riportato in queste ore da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri starebbero valutando anche il profilo di Duvan Zapata dell’Atalanta, già accostato all’Inter nelle scorse sessioni di calciomercato. La valutazione dell’attaccante colombiano, classe 1991 sarebbe vicina ai 50 milioni di euro.

Zapata è ovviamente considerato una pedina fondamentale nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, ma non è escluso che a giugno possa lasciare i bergamaschi. L’Inter lo segue con molta attenzione e i buoni rapporti tra Steven Zhang e Luca Percassi, figlio del presidente della dea, potrebbero agevolare non poco un’eventuale operazione. Per ora è un’ipotesi, ma chissà che presto non diventi qualcosa in più…