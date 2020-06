Nuovo assalto dalla Premier League per Skriniar: ecco l’offerta

Nella sua opera di rafforzamento, nella prossima sessione di calciomercato, l’Inter dovrà fare attenzione anche a trattenere i suoi giocatori migliori. Per alcuni di questi, tornano a farsi sentire i rumours. In particolare per Milan Skriniar, i nerazzurri potrebbero presto ricevere un’offerta.

Nel corso di ‘The Match of the Day’, sulla ‘BBC’, è stato citato nuovamente l’interessamento del Manchester United, che potrebbe farsi vivo con una proposta da circa 55 milioni di euro per lo slovacco.

Il giocatore è nel mirino anche del Manchester City.