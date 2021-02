Del caldissimo e poco edificante dopo-gara di Juve-Inter non si è capito molto. A fine partita la Juve ha fatto sapere ai giornalisti presenti allo Stadium che Conte aveva offeso il club bianconero mentre lo stesso Conte, in sala stampa, ha parlato di mancanza di educazione e di rispetto per il suo lavoro. Diversa la versione dell’Inter. I nerazzurri, anche senza la presenza di tifosi, sono stati oggetto di ripetute offese e provocazioni in campo e fuori.

Per tutto il primo tempo il presidente Agnelli in persona avrebbe insultato pesantemente e ripetutamente l’allenatore dell’Inter, che ha reagito al rientro nello spogliatoi per l’intervallo. Intervallo che ha visto un altro scontro al calor bianco tra Oriali e Paratici. Con il dirigente juventino che avrebbe rivolto anche pesanti minacce nei confronti del collega. Nel secondo tempo ancora insulti di Agnelli (che è anche presidente dell’ECA, European Club Association) a Conte. Bufera dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il presidente della Juve, inquadrato dalle telecamere, scende negli spogliatoi direttamente dalle tribune (inquadrato dalle tv mentre insultava a gran voce il mister nerazzurro) senza utilizzare il passaggio interno per i dirigenti. Un vero inseguimento a Conte che stava rientrando nello spogliatoio degli ospiti. E qui ancora insulti. Alle insistenze dei giornalisti per capire la dinamica dei fatti nel post-partita Conte si è limitato a sottolineare che il quarto uomo è stato testimone di tutto quanto successo tra lui e Agnelli. Bisogna vedere se, a questo punto, interverrà il giudice sportivo.