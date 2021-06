Il sito Footy Headlines ha pubblicato nuove immagini della futura divisa da trasferta dell’Inter, che i nerazzurri utilizzeranno durante la stagione 2021/22. La maglia segnerà il ritorno del Biscione, seppur in una forma differente rispetto a quello della stagione 2010/11.

Proprio come per la divisa Home, resta da capire quale sponsor apparirà sulla parte frontale della maglia da gioco. Secondo le indiscrezioni, Hisense e Samsung sarebbero i principali candidati, mentre Lenovo – come si evince anche da un’immagine – dovrebbe fare il suo debutto come retro-sponsor.

La maglia da trasferta 2021/22 dell’Inter sarà bianca con loghi neri sul petto. A differenza di indiscrezion i precedenti, la divisa non presenterà uno stemma personalizzato con serpente. Ci sarà invece lo stemma standard del club, che è stato presentato di recente.

In termini di design, la maglia presenta un’accattivante stampa con il Biscione sul davanti e sul retro, ispirata al “modern classic”, la maglia da trasferta 2010/11. Il design del serpente che appare sulla divisa è simile ma non identico a quello che è apparso in precedenza su una varietà di altri articoli proposti dal club.