Dopo aver trovato l’accordo per il prolungamento dei contratti di Lautaro Martinez e Barella, l’Inter ha fretta di trovare un accordo con gli agenti di Brozovic, altro big nerazzurro in scadenza di contratto al termine della stagione in corso.

Le parti in gioco si sono già incontrate e filtra ottimismo ma c’è da registrare il forte interessamento di un club. Secondo il Times, il Newcastle, ora con budget illimitati, sarebbe pronto a tutto pur di strappare il centrocampista croato all’Inter.

Newcastle e non solo. Anche il Tottenham, ora allenato da Conte, sarebbe in corsa. Anzi, gli Spurs vorrebbero chiudere con due giocatori dell’Inter: Brozovic e anche de Vrij (l’olandese ha il contratto garantito sino al giugno del 2023). L’Inter trema.