Ad un anno dal crollo della Superlega europea, la Champions League potrebbe cambiare i piani che consentono ai club di qualificarsi in base alle loro prestazioni storiche nella competizione europea più prestigiosa e non più in base alla loro posizione in classifica durante la precedente edizione del rispettivo campionato nazionale.

Come spiega The Guardian, i membri della European Club Association, organizzazione che comprende dieci squadre di Premier League, stanno valutando la possibilità di fare pressione sulla Uefa per consentire a due squadre di partecipare alla Champions in base in parte al loro ranking, coefficiente calcolato sulla base delle prestazioni continentali nelle cinque stagioni precedenti.

Le proposte sono state discusse all’interno del gruppo di lavoro del Comitato competizioni per club, che vede i membri senior della Corte dei conti europea lavorare sulle riforme delle competizioni con la Uefa. Consentire ai club di qualificarsi per la Champions League tramite il coefficiente del club faceva parte dei piani originali per espandere la competizione approvati dalla Uefa l’anno scorso. All’epoca erano visti come in grado di consentire ai grandi club di garantire un posto nella competizione anche se non riuscivano a qualificarsi per merito per posizione in campionato.

Dopo il crollo della Superlega europea e le preoccupazioni dell’opinione pubblica per preservare “l’integrità sportiva”, la Uefa ha affermato che le riforme potrebbero essere adattate. Qualsiasi ritorno all’utilizzo di un coefficiente come base per la qualificazione, tuttavia, è probabile che avvantaggi i club delle leghe europee più grandi, dove ci sono più posti di qualificazione e dove le squadre tendono a dominare le ultime fasi dei tornei europei. Un club in un grande campionato può persino vedere il proprio coefficiente aumentato se altri club del loro campionato, hanno successo in Europa.

I piani dello scorso anno per una Super League sono stati guidati dall’allora presidente dell’ECA, Andrea Agnelli, che successivamente si è dimesso dal suo ruolo. Anche la Juventus, di cui Agnelli è presidente, ha lasciato l’organizzazione, insieme al Real Madrid e al Barcellona, con il ruolo di presidente dell’ECA affidato al numero uno del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.