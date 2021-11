I nerazzurri stanno procedendo a passi spediti con la strategia decisa da dirigenza e società: blindare i propri gioielli ed i giocatori più importanti.

Nelle ultime settimane sono stati ufficializzati i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, mentre si avanza con altri prolungamenti di contratto. Le maggiori difficoltà, invece, Marotta e Ausilio le stanno riscontrando per trovare un accordo con Marcelo Brozovic: il contratto del croato, in particolare, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco perché l’Inter ha grande urgenza di blindare il proprio regista, mente del centrocampo di Simone Inzaghi. Nella giornata di oggi, Brozovic si è esposto riguardo alla possibilità di restare o meno a Milano.

Brozovic si espone: “Voglio restare”

Marcelo Brozovic non è mai convenzionale, ‘epic’ in ogni sua sfaccettatura. Anche riguardo al momento delicato che sta vivendo, con l’accordo per il rinnovo ancora da trovare con l’Inter, ha scelto di esporsi tramite un canale anticonvenzionale. Il centrocampista croato ha risposto su ‘Instagram’ alla domanda di Fabrizio Biasin (come si può vedere nella foto) riguardo al proprio futuro.

Il giornalista ha chiesto se il suo desiderio fosse quello di rimanere all’Inter e la risposta di Brozovic è stata netta: “Si”. La volontà del croato, quindi, è piuttosto chiara ed è quella di proseguire la propria avventura in nerazzurro. Ora, a Marotta e Ausilio non resta che trovare l’accordo con l’entourage del giocatore per il rinnovo di contratto. Brozo, invece, si conferma ‘epic’.