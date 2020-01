Non è ancora finita per Giroud: stretta finale!

Il mercato chiude questa sera alle 20, ma c’è ancora tempo per un ultimo colpo per l’Inter. Serve un attaccante e Marotta e Ausilio si sono messo al lavoro per cercare il rinforzo in queste ultime ore. Tre nomi in ballo per i nerazzurri:

“La prima fila è – ancora – di Olivier Giroud, di nuovo in corsa dopo l’inserimento della Lazio e l’affondo del Tottenham. Islam Slimani è un’opportunità emersa a inizio settimana, ma complicata dai tempi burocratici di una trattativa per un giocatore extracomunitario. Sullo sfondo, poi, guai a tralasciare del tutto la pista che porta a Fernando Llorente, che il Napoli potrebbe far partire last minute”, spiega La Gazzetta dello Sport.

GIROUD – “Ci ha provato anche la Lazio, nelle ultime ore. E Claudio Lotito aveva anche raggiunto un accordo con il giocatore, sulla base di accordo di due anni e mezzo, senza mai affrontare il discorso con il Chelsea. L’ottimismo della mattinata si è via via raffreddato: il d.s. Tare è rientrato a Roma da Milano, per la verità non abbandonando mai l’idea e anzi progettando un rilancio. Nel frattempo su Giroud si è mosso pesantemente il Tottenham: anche il club inglese ha strappato il sì del francese, spinto pure da una situazione familiare più comoda, che gli consentirebbe di restare a vivere a Londra. L’idea, evidentemente, piace poco al Chelsea, che preferirebbe una cessione all’estero. Ed ecco dunque tornare d’attualità, a sorpresa, la pista Inter”.

CONTE – “Il regista di questo ritorno sull’attaccante francese è proprio Conte, che con il giocatore ha una linea aperta, conoscendolo per averlo allenato proprio sulla panchina dei Blues. La preferenza è chiara, Marotta e Ausilio stanno provando a rientrare in corsa su un obiettivo che oggi è più difficile da centrare rispetto a due settimane fa. Il motivo è chiaro: il Chelsea fino a ieri sera bloccava la cessione di Giroud, in assenza di un sostituto che avevano individuato in Mertens. Se la situazione si sblocca, l’Inter è pronta a rituffarsi con decisione sul francese, col quale due settimane era stato già raggiunto un accordo per un contratto fino al 2022. E per il quale i Blues chiedono un indennizzo di 5 milioni di euro.

Lo stesso giocatore, in scadenza di contratto a giugno, spinge per l’addio al Chelsea: restando a Stamford Bridge, l’Europeo con la Francia di Deschamps sarebbe praticamente un’utopia. Conte (ma anche Lazio e Tottenham) sarebbero invece pronti a garantirgli una continuità maggiore. È una partita aperta, allora, che l’Inter vuole giocarsi fino in fondo. Un’opportunità per rasserenare definitivamente l’allenatore. Siamo all’ultimo giro della roulette. Dal numero che esce, forse, si decide anche un pezzo di stagione”, conclude La Gazzetta dello Sport.