Il paradosso di Ivan Perisic. Così la Gazzetta dello Sport fotografa la situazione del croato, destinato a rimanere all’Inter perché il mercato sembra averlo dimenticato. Per la gioia di Simone Inzaghi che ha votato sin da subito per la sua permanenza: il tecnico piacentino, stando così le cose, verrà accontentato visto che di offerte per il giocatore non ne sono arrivate in Viale della Liberazione.

E allora l’ipotesi di un ultimo anno in nerazzurro oggi acquista ancora più valore e il contratto in scadenza non sembra essere un problema né per l’ex Bayern Monaco né per il club che può chiudere un occhio sul suo ingaggio pesante da 4,7 milioni di euro. Sì, perché Perisic rimane un patrimonio della rosa che il neo tecnico avrà a disposizione dopo la tournée in Florida.