Nessuna lesione evidenziata dagli esami strumentali effettuati oggi da Romelu Lukaku. Questo quanto riferisce SkySport24. Nessun lavoro impegnativo oggi per il belga, che comunque potrebbe essere convocato per la Sampdoria e andare in panchina. Conte valuta la situazione tenendo presente che poi domenica ci sarà lo scontro diretto con la Roma.

Per quanto riguarda la formazione, Perisic sembra in vantaggio su Sanchez per affiancare Lautaro.