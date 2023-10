Lautaro Martinez convocato dall’Argentina: torna tardi, le partite

Lautaro Martinez è nei convocati dell’Argentina per l’imminente sosta per le nazionali (purtroppo…). L’attaccante e capitano dell’Inter dovrà fare un viaggio intercontinentale, per giocare due partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. La Seleccion sfiderà il Paraguay all’1 della notte italiana fra venerdì 12 e sabato 13, poi andrà in Perù quando qui saranno le 4 di notte fra martedì 17 e mercoledì 18. Con ovvi problemi in vista della ripresa col Torino, sabato 21.

ARGENTINA – I CONVOCATI PER PARAGUAY E PERÙ

Portieri: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Walter Benitez (PSV Eindhoven);

Difensori: Marcos Acuna (Siviglia), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nicolas Otamendi (Benfica), Marco Pellegrino (Milan), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lione);

Centrocampisti: Carlos Alcaraz (Southampton), Thiago Almada (Atlanta United), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Roma), Guido Rodriguez (Real Betis), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense);

Attaccanti: Julian Alvarez (Manchester City), Lucas Beltran (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Facundo Farias (Inter Miami), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami), Lucas Ocampos (Siviglia).

