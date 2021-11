Si ferma il campionato. Dopo il derby di Milano, coda spettacolare della 12^ giornata, la Serie A va in letargo per la sosta delle Nazionali. Per quanto riguarda l’Inter, al netto delle situazioni da monitorare degli acciaccati (Dzeko, Barella e Bastoni), restano 14 i giocatori convocati dai rispettivi commissari tecnici. Da segnalare che, rispetto alle ultime due finestre, stavolta si giocheranno solo due partite e non tre, anche in Sud America: questo consentirà agli allenatori di riavere i propri calciatori con un margine quantomeno dignitoso in vista del ritorno all’attività dei club. L’Inter, com’è noto, al rientro sfiderà il Napoli a San Siro domenica 21 novembre alle ore 18.

Ecco l’elenco degli impegni degli interisti convocatii

ITALIA | Barella, Bastoni

Italia-Svizzera, 12 novembre alle 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Roma

Irlanda del Nord-Italia, 15 novembre alle 20:45 (ora italiana) – Qualificazioni Mondiali | Belfast

CROAZIA | Brozovic, Perisic

Malta-Croazia, 11 novembre alle 20:45 | Qualificazioni Mondiali | Attard

Croazia-Russia, 14 novembre alle 15:00 | Qualificazioni Mondiali | Spalato

SLOVACCHIA | Skriniar

Slovacchia-Slovenia, 11 novembre alle 20:45 | Qualificazioni Mondiali | Trnava

Malta-Slovacchia, 14 novembre alle 15:00 | Qualificazioni Mondiali | Attard

TURCHIA | Calhanoglu

Turchia-Gibilterra, 13 novembre alle 18:00 | Qualificazioni Mondiali | Istanbul

Montenegro-Turchia, 16 novembre alle 20:45 | Qualificazioni Mondiali | Podgorica

BOSNIA ED ERZEGOVINA | Dzeko

Bosnia ed Erzegovina-Finlandia, 13 novembre alle 15:00 | Qualificazioni Mondiali | Zenica

Bosnia ed Erzegovina-Ucraina, 16 novembre alle 20:45 | Qualificazioni Mondiali | Zenica

OLANDA | De Vrij, Dumfries

Montenegro-Olanda, 13 novembre alle 20:45 | Qualificazioni Mondiali | Podgorica

Olanda-Norvegia, 16 novembre alle 20:45 | Qualificazioni Mondiali | Rotterdam

ARGENTINA | Correa, Lautaro

Uruguay-Argentina, 13 novembre alle 00:00 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Argentina-Brasile, 17 novembre alle 00:30 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali | San Juan

CILE | Sanchez, Vidal

Paraguay-Cile, 12 novembre alle 00:00 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali | Asuncion

Cile-Ecuador, 17 novembre alle 01:15 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali | Santiago del Cile

URUGUAY | Vecino

Uruguay-Argentina, 13 novembre alle 00:00 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali | Montevideo