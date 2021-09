Nottata a tinte nerazzurre quella in Sud America per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Brillano soprattutto gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa, protagonisti assoluti del successo dell’Albiceleste sul campo del Venezuela. Nel 3-1 finale entrano proprio i gol del Toro e del Tucu: il primo, partito titolare e uscito al 75′ per il Papu Gomez, sblocca il match al 47′ del primo tempo con un diagonale preciso su assist di Lo Celso, mentre il secondo (entrato al 62′ per Lo Celso) chiude la contesa al 71′ siglando il 2-0 con una rasoiata dal limite dopo uno scambio pregevole con Messi e lo stesso Lautaro. Al 74′ il 3-0 di Angel Correa e, infine, al 94′ il rigore di Soteldo. Padroni di casa in 10 dal 32′ per il rosso ad Adrian Martinez (fallaccio su Messi).

Finisce 1-1 il match tra Perù e Uruguay. Matias Vecino ha giocato tutta la partita, con Tabarez che l’ha piazzato davanti la difesa nel 4-3-2-1. Senza Cavani e Suarez, Celeste sotto al 25′ a causa della rovesciata di Tapia divenuta imparabile dopo una deviazione di Gimenez. Il pari arriva 4 minuti più tardi grazie a De Arrascaeta e allo zampino proprio di Vecino, che vince un contrasto al limite dell’area e favorisce la conclusione del compagno di squadra.

Non va altrettanto bene, invece, ad Arturo Vidal, ko in casa contro il Brasile. Decide un gol di Everton Ribeiro al 64′, bravo a ribadire in rete dopo una gran parata di Bravo su Neymar. Il centrocampista interista è rimasto in campo per tutto l’arco dell’incontro, provando a trascinare i suoi ma senza risultati apprezzabili.