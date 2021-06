La grande stagione di Nicolò Barella con l’Inter Campione d’Italia viene evidenziata anche dalla Lega Serie A, che sta rendendo noti oggi gli MVP della stagione sportiva 2020/2021: il miglior centrocampista dell’ultima annata è proprio il 23 nerazzurro. La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati da Netco Sports.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al centrocampista sardo di primeggiare su altri grandi campioni, la Lega Serie A sottolinea i seguenti dati:

– La costanza di performance sia in Efficienza Tecnica (94,2%) che Fisica (94,8%) lo conferma come pedina fondamentale nello scacchiere dei campioni d’Italia;

– È il giocatore con il più alto valore nel Pressing (95,5%);

– Un esempio perfetto di connubio tra qualità e quantità: ottima proprietà di palleggio (K-Pass 93%) ed eccellente nelle scelte di gioco (K-Solution 93%), non si risparmia dal punto di vista atletico, sviluppando in ogni partita 3,4 km ad alta intensità, 27 sprint e 65 accelerazioni brusche;

– Completa con successo oltre il 60% dei passaggi a coefficiente di difficoltà medio-alto.