Mundo Deportivo: Pronti i 111 milioni per Lautaro Martinez al Barcellona

Il Barcellona sarà costretto a fare a meno fino al termine della stagione di Dembélé. L’infortunio si unisce a quello di Luis Suarez, per cui i catalani stanno valutando eventuali acquisti tra gli svincolati per permettere a Setien di affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Eventuali arrivi non comprometteranno (né dal punto di vista economico, né tattico) un affondo già annunciato a Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, non arriverà nessun numero 9 in blaugrana in questo mese. Per l’estate è il nome dell’attaccante dell’Inter ad essere cerchiato in rosso per quel ruolo.

Abidal ha già messo in preventivo i 111 milioni della clausola del Toro, obiettivo ormai dichiarato per la prossima stagione insieme a Neymar. L’augurio è che in viale della Liberazione non si facciano trovare impreparati.