Mundo Deportivo: “Lautaro-Barcellona può saltare!”

L’acquisto di Lautaro Martinez, dato per certo dalla stampa catalana per due mesi, non è così semplice come pensavano in Spagna. E ora anche El Mundo Deportivo, principale quotidiano sportivo catalano, esprime i suoi dubbi. Molti dubbi sono quelli che espone Francesc Aguilar, prima firma del noto quotidiano.

“L’acquisto di Lautaro Martinez inizia a complicarsi. Non solo la posizione dell’Inter è inflessibile, con i nerazzurri che chiedono 90 milioni di euro (più contropartite ndr) ma ora Bartomeu e Grau cominciano a dubitare dell’acquisto in un momento in cui chiedono ai giocatori un nuovo taglio degli ingaggi. Sarebbe incoerente”.

Ma il rischio, a questo punto, è la rottura anche con Lautaro, che aveva dato l’ok al trasferimento. “La cosa peggiore”, scrive Aguilar, “è che il Barcellona aveva raggiunto un accordo con Lautaro e se ora si tira indietro, il giocatore la prenderà molto male. Tornare al tavolo delle trattative, dopo luglio, sarà complicato. In più, il Barcellona non ha un euro in cassa e non riesce a vendere nessuno. La figura ridicola del Barcellona con Lautaro può segnare un’epoca perché sono mesi che trattano con il giocatore e con l’Inter e ora può saltare tutto. Agiscono come veri dilettanti. In più, una persona vicina all’operazione sostiene che il Barcellona abbia dubbi sul fatto che Lautaro valga 90 milioni di euro per come si è messo il mercato”.