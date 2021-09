Se ne è andato questa notte un pezzo della storia dello stadio di San Siro. Si è spento infatti Giovanni Marsotto, 87 anni, storico speaker ufficiale dello stadio San Siro a Milano, in occasione delle partite interne soprattutto del Milan, ma anche, per un certo periodo, dell’Inter. Lo si apprende dalla famiglia. Marsotto era conosciuto ai più come “signor Meteor” per via di uno degli annunci pubblicitari relativo a degli estintori negli anni Ottanta trasmesso attraverso la sua voce allo stadio nei pre-partita.

Marsotto è morto all’ospedale Niguarda di Milano dopo una lunga malattia.