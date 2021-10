L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, ha detto la sua sul rigore assegnato ieri sera dall’arbitro Mariani alla Juventus e trasformato nel definitivo 1-1 da Dybala. “Non so se definirlo un “rigorino”, ma certamente la situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita. Non mi è sembrato ci fosse una scoperta così clamorosa per rovesciare clamorosamente una partita”.

“Di principio gli arbitri lasciano giocare, cosa che ogni tanto non succede, come in Bologna-Milan, dove ci sono due falli e due espulsioni. La severità può essere giustissima ma giocare con due uomini in meno può cambiare totalmente la partita, così come il rigore di ieri ha cambiato la gara – ha sottolineato ancora Moratti -. Non mi è sembrato un rigore che obbligasse ad intervenire successivamente, ora abbiamo una montagna di rigori dalla mattina alla sera”, ha concluso.