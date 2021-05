Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l’addio di Antonio Conte all’Inter. Il tecnico campione d’Italia sarà sostituito sulla panchina nerazzurra da Simone Inzaghi, che ieri ha annunciato la separazione dalla Lazio: “Credo sia un addio diverso da quelli dei suoi predecessori. È un allenatore molto ambizioso, si vede che non ha avuto certe garanzie progettuali. Dopo aver vinto all’Inter, meglio scappare come hanno fatto altri in passato”.

L’ex presidente interista ha poi parlato del suo pupillo José Mourinho, che dal primo luglio guiderà la Roma: “La Roma ha fatto un grandissimo colpo. Chissà se avesse aspettato, magari sarebbe potuto tornare all’Inter. Io ne sarei stato contento”. E infine, una battuta anche su Luciano Spalletti, sempre più vicino al Napoli: “È molto bravo, un allenatore professionale attento e innamorato del calcio. Ha grandi ambizioni”.