«Il calcio va gestito come un’azienda? Non l’ho mai visto così, ma ho sbagliato io a non trattarlo come tale». Così Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, risponde a una domanda de Il Mattino sul modo di intendere e di pensare all’industria del pallone.

«Ha ragione De Laurentiis» continua Moratti sullo stesso discorso, sottolineando l’operato del “collega” partenopeo. «Lo conosco da sempre, ha preso il Napoli da zero è ripartito dalla Serie C. Ha costruito le cose con pazienza, giorno dopo giorno, senza fare pazzie, mettendo la società nelle condizioni di essere sana in ogni momento. Ha meriti giganteschi per quello che ha costruito».

Moratti torna quindi sul controverso tema della Superlega: «L’aspetto dei risultati sportivi del campo non può mai essere trascurato, ma Juventus, Real e Barcellona giocano sul fatto che c’è una mancanza di sicurezza per poter fare investimenti importanti».