Terim: «Inter può battere il Manchester City! Calhanoglu migliora sempre»

Terim, ex giocatore – tra le altre -, di Galatasaray e Fiorentina, in un’intervista rilasciata su Sky Sport ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

IN FINALE – Fatih Terim ha parlato così della finale: «L’Inter può battere il Manchester City. Conosco molto bene Calhanoglu, ogni anno lui migliora di partita in partita. Ora gioca in un ruolo diverso, però è molto intelligente. Non sarà facile per il Manchester City, soprattutto in una finale».

