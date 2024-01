Teotino: «Inter, obiettivo scudetto. Inzaghi userà i migliori in Serie A»

Dalla lotta scudetto fra Inter e Juventus alle scelte di Inzaghi, fra obiettivi e campo. Il pensiero di Gianfranco Teotino, ospite di Radio Sportiva.

OBIETTIVI – Gianfranco Teotino è certo che Simone Inzaghi continuerà ad utilizzare la stessa tecnica nelle rotazioni già vista in questa prima parte di stagione dell’Inter. Di seguito le impressione e le aspettative per il nuovo anno sulle due squadre in vetta alla classifica di Serie A: «Quando Massimiliano Allegri si tira indietro sullo scudetto fa un gioco di comunicazione anche legittimo. Ma probabilmente non pensa nemmeno lui alle cose che dice. La possibilità di avere il tempo di preparare meglio degli avversari le partite di campionato è certamente un’occasione importante. La speranza di colmare il deficit di qualità e di quantità, che indubbiamente a inizio stagione c’era, rispetto all’Inter è concreta e giustificata da questo girone d’andata. Anche se non sempre le prestazioni in campo sono state pari ai risultati ottenuti. Pensando che la Juventus può aumentare la qualità del gioco, mi domando se non possa aumentare anche l’andatura e quindi essere veramente squadra da scudetto. Soprattutto se l’Inter andrà avanti in Europa. Anche se ho la sensazione che quest’anno l’obiettivo dell’Inter sia più lo scudetto che andare avanti in Europa. Quando dovranno fare delle scelte di rotazione, com’è successo già nella prima parte di stagione, Inzaghi continuerà a far giocare la squadra migliore in campionato. E a dare riposo ad alcuni dei giocatori più importanti in Coppa».

