L’Inter si sta preparando all’appuntamento più importante della stagione e degli ultimi anni (vedi articolo): Sandro Sabatini ha allora parlato così della finale di Champions League a Radio Sportiva.

GODERSI IL MOMENTO − Il giornalista Sandro Sabatini, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato così anche della finale di Champions League in cui l’Inter se la vedrà con il Manchester City: «La componente fortuna e sfortuna nel calcio c’è sempre. Ma ci sono state e ci sono tre squadre italiane in finale in tre competizioni diverse e allora godiamocelo questo momento. Anzi, io spero che almeno una o due su tre vincano. La Fiorentina e l’Inter possono ancora giocarsela. Non tutto può essere legato solo alla fortuna, ma ci sono anche meriti. A volte sarebbe meglio vedere e guardare le partite, lasciando il telefono, piuttosto che leggere i troppi commenti sui social. Godiamocele».

Inter-News – Ultime notizie e calciomercato Inter – Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Sabatini: «Inter, fortuna per la finale ma anche meriti: godiamocela»)

© Inter-News.it 2014-2023 – Tutti i diritti riservati